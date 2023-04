JOUW MENING. Moet een extern orgaan beslissen over de lonen van politici?

Afgelopen weekend pleitte premier Alexander De Croo (Open VLD) voor een orgaan buiten de politiek dat beslist over onder meer de lonen van politici, maar ook over hun pensioenen en over partijfinanciering. Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) sluit zich daar bij aan. Gatz lanceerde in de jaren negentig al een gelijkaardig voorstel. Wat denk jij? Moet een extern orgaan beslissen over de lonen van politici?