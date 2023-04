Vuilnisophalers in Parijs bereiden zich weer voor op staking tegen pensioenhervorming

Vakbond CGT roept het personeel van openbare diensten op om vanaf donderdag 13 april het werk opnieuw neer te leggen voor onbepaalde duur. Bovendien vragen ze de werknemers om zich op 6 april bij de nationale stakingsdag te voegen. De eerdere actie ligt stil sinds 29 maart, vanwege een steeds kleiner aantal stakers.

De helft van de twintig arrondissementen in Parijs rekent op stadspersoneel voor hun afvalophaling. In maart werden bergen niet opgehaald vuilnis het signaal van onvrede bij de werknemers. Rond het midden van vorige maand belemmerde zo’n 10.000 ton afval de doorgang en het zicht. Sinds enkele dagen zijn de meeste ophalers weer aan het werk en zet de stad bijkomende vuilniswagens in.