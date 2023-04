TikTok krijgt boete van 14 miljoen euro voor lekken van gegevens Britse minderjarigen

Naar schatting van het ICO hebben zo’n 1,4 miljoen Britse kinderen onder de dertien een TikTok-profiel, hoewel de minimumleeftijd hen dat in principe verbiedt. Door enkele datalekken tussen mei 2018 en juli 2020 zouden hun gegevens publiek zijn geworden, zonder ouderlijke toestemming. Het ICO oordeelde dat de beheerders van de video-app zich onvoldoende hadden ingezet om de leeftijd van de gebruikers na te gaan en de profielen van minderjarigen te verwijderen.

“Er zijn wetten die ervoor zorgen dat om kinderen net zo veilig zijn in de digitale wereld als in de fysieke”, reageert John Edwards van het ICO. “TikTok hield zich niet aan die wetten.”

Een woordvoerder van de app reageert eerder opgelucht op de beslissing. “Hoewel we het niet eens zijn met het besluit van de ICO, zijn we blij dat de vandaag aangekondigde boete is verlaagd tot minder dan de helft van het vorig jaar voorgestelde bedrag. We blijven het besluit evalueren en overwegen volgende stappen.”