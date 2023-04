Beelden tonen hoe militaire blogger Tatarski buste uitpakt seconden voor dodelijke bomexplosie

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van enkele minuten voor de Russische oorlogsblogger Vladlen Tatarski om het leven kwam bij een bomexplosie. Op de video is te zien hoe hij een cadeau in ontvangst neemt van een aanwezige tijdens zijn lezing, Daria Trepova. In die doos zit een buste met daarin vermoedelijk de dodelijke bom. Trepova is momenteel gearresteerd en wordt verdacht van de moord op Tatarski. Bij de explosie raakten ook nog 32 mensen gewond.