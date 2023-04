Contactverbod voor vrouw (67) die jongere ex-collega jarenlang stalkte met liefdesbrieven: “Ze was blind verliefd”

Een 67-jarige vrouw uit Oostende is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan stalking van een jongere ex-collega. De rechtbank legde G.D. geen straf op, maar ze mag wel niet meer in de buurt van het slachtoffer komen.

Tijdens een personeelsfeestje in 2015 raakte G.D. hopeloos verliefd op een jongere collega. Ze praatte niet met de intussen 52-jarige man maar de twee kruisten elkaar af en toe in het gebouw. In 2016 ging de man uit dienst en begon G.D. hem tientallen liefdesbrieven te sturen, soms zelfs aangetekend. Ook de ouders van het slachtoffer werden door G.D. aangeschreven.

Uiteindelijk maakte de vrouw zich lid van dezelfde fietsclub als haar ex-collega. Maar volgens haar advocate was daar een andere verklaring voor. “Mijn cliënte kent niet veel mensen en alle mensen die ze kent, zitten in die fietsploeg”, pleitte ze. “Daarom heeft ze de club nog niet verlaten.” Nog volgens de verdediging dacht G.D. dat de liefde wederzijds was. “Een inschattingsfout”, klonk het. “Ze was blind verliefd.” De belaging hield jarenlang aan tot G.D. uiteindelijk voor de rechtbank werd gedaagd.

Hallucinaties en paranoïde wanen

Omdat de vrouw aan hallucinaties en paranoïde wanen zou lijden, vroeg het openbaar ministerie haar internering. Maar de rechtbank ging daar maandag niet op in. De vrouw kreeg de gunst van de opschorting: schuldig, maar geen straf. Ze moet wel een contactverbod respecteren. Ze mag niet meer in de buurt komen van het slachtoffer of zijn ouders. Ze mag lid blijven van de fietsclub, maar daar mag ze geen contact zoeken met het slachtoffer. Aan het slachtoffer moet ze bovendien ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen.