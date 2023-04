In één klap 227 miljoen rijker: Erling Haaland stapt in de voetsporen van Kevin De Bruyne met monstercontract

Eind januari 2022 liep het vorige sponsorcontract van de 22-jarige goalgetter af, ook bij Nike. Sindsdien ontstond er een soort van ‘bidding war’ tussen de sportmerken, met ook Puma en Adidas die dolgraag Haaland in huis wilden halen. Maar de Noor koos uiteindelijk voor het oude nest.

Nike heeft nu opnieuw twee Manchester City-klanten in de portefeuille aangezien ook Kevin De Bruyne gesponsord wordt door de Amerikaanse sportgigant. Idem voor supersterren als Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski. Maar volgens onder anderen The Athletic en The Telegraph wil Haaland vooral in de voetsporen treden van de Braziliaanse Ronaldo, die ook met Nike-schoenen speelde in zijn roemrijke carrière.

“Haaland wilde niet noodzakelijk tekenen bij de hoogste bieder”, aldus The Telegraph. “Hij is erop gebrand om te kijken hoe hij als voetballer zijn imago kan ontdekken. Bij Nike willen ze dat op een innovatieve en creatieve manier doen en Haaland zou opgetogen zijn met hun plannen. De omvang van de samenwerking, langs beide kanten, toont ook hoeveel geloof er is in Haaland want Nike is ervan overtuigd dat hij de dominante kracht in het voetbal zal zijn het komende decennium, naast Mbappé. Die twee lijken de natuurlijke opvolgers van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.”

De officiële cijfers achter de tienjarige deal werd niet vrijgegeven, maar in Engeland en Spanje dook al snel het cijfer van 227 miljoen euro op. Haaland zou dus bijna 23 miljoen per jaar krijgen om een van de gezichten van Nike te zijn en met hun schoenen goals te maken. Goed voor het grootste sponsorcontract ooit in de voetbalwereld. Die eer was tot nu toe weggelegd voor Neymar, die 21 miljoen per jaar kreeg van Puma.