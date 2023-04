Schietpartij school Nashville werd maandenlang voorbereid, zegt politie

De schutter die vorige week een dodelijke raid uitvoerde op de Covenant School in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft de schietpartij maandenlang voorbereid. Dat zeggen de politiespeurders maandag in een update.

De 28-jarige Audrey Hale, een vroegere leerlinge aan de christelijke basisschool, vuurde afgelopen maandag maar liefst 152 keer, blijkt uit het onderzoek. Daarbij kwamen drie kinderen en drie volwassenen om het leven. De schutter werd zelf door de politie gedood. Twee agenten vuurden elk vier kogels af, staat maandag in een persbriefing.

Het motief van de daad is nog niet bepaald. Zeker is wel, op basis van teksten die in de auto en slaapkamer van Hale werden aangetroffen, dat “Hale de acties van andere massamoordenaars heeft bestudeerd”. “In notitieboekjes documenteerde ze haar plannen over een periode van maanden om een massamoord te plegen in de Covenant School.” Gedragswetenschappers van het FBI onderzoeken net als de politie de geschriften en het motief.

Uit alle beschikbare informatie blijkt nog steeds dat Audrey Hale “compleet alleen” handelde, verklaart de politie.

Maandag kwamen in Nashville duizenden mensen op straat om te protesteren tegen wapengeweld. De betoging ging uit van de ngo ‘March for Our Lives’.