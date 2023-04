VN-Mensenrechtenraad veroordeelt stijgend aantal executies in Iran

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag het stijgend aantal executies in Iran, waaronder ook de recente gevallen na de manifestaties die het land al maanden door elkaar schudden, veroordeeld.

De VN-organisatie keurde een resolutie goed waarin ze haar “diepe bezorgdheid uitdrukt over het toenemende aantal executies, waaronder die van ter dood veroordeelde personen wegens hun vermeende deelname aan recente demonstraties”. De tekst verlengt ook het mandaat van de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten in Iran, Javaid Rehman, met een extra jaar. Hij werd goedgekeurd door 23 van de 47 leden van deze raad. Zestien leden onthielden zich van stemming en acht stemden tegen, waaronder Cuba, China, Pakistan en Vietnam.

De Iraanse ambassadeur Ali Bahraini verwierp de tekst die naar eigen zeggen van mensenrechten een wapen maakt voor buitenlandpolitiek.

Deze resolutie toont de groeiende bezorgdheid over het hoge aantal executies in Iran en herhaalt de krachtige veroordeling door de internationale gemeenschap van het harde optreden van het Iraanse regime, na de massale protesten die in september begonnen.

Teheran heeft vier mensen geëxecuteerd na de manifestaties die ontstonden na de dood van Mahsa Amini. Volgens de Organisatie van Mensenrechten in Iran, met hoofdzetel in Noorwegen, werden minstens 144 mensen het voorbije jaar geëxecuteerd in Iran.

De resolutie die dinsdag werd goedgekeurd, vraagt aan Iran om alle wetgevende, administratieve en andere maatregelen te nemen zodat niemand zou worden geëxecuteerd “voor overtredingen die niet op hetzelfde niveau staan dan meer ernstige criminele feiten.”

Iran moet er eveneens voor zorgen dat geen enkele executie gebeurt voor feiten die voor de 18e verjaardag van de overtreder plaatsvonden, en dat straffen enkel worden uitgesproken door rechtbanken die bevoegd, onafhankelijk en zelfstandig zijn”, besluit de tekst.

De Mensenrechtenraad betreurt eveneens de systematische discriminatie en het geweld dat gebaseerd is op gender, etnische origine, religie of politieke overtuiging.