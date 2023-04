Attractie in Plopsaland weer open nadat vrouw gewond raakte: “Technisch was alles in orde”

De attractie Mega Mindy jetski in Plopsaland De Panne is sinds dinsdagmiddag terug open voor bezoekers. De attractie werd maandagnamiddag gesloten voor onderzoek nadat een oudere vrouw ten val kwam en daarbij haar arm brak. Plopsaland liet weten dat er technisch niets schortte aan de attractie, maar die werd toch even stilgelegd voor verder onderzoek.

In Plopsaland De Panne kwam een vrouw maandag rond 17 uur om onduidelijke reden ten val op de attractie Mega Mindy jetski, waar ze met een kind op stond. Zowel de politie als de medische hulpdiensten kwamen ter plaatse. De vrouw werd uit de attractie geholpen en overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrouw, die niet in de Westkust woont, verkeerde volgens de politie nooit in levensgevaar en zou volgens de eerste berichten een gebroken arm aan haar val hebben overgehouden. Omdat er onduidelijkheid bestond over wat er precies gebeurde, werd de attractie gesloten. De politie verwittigde het parket voor het onderzoek.

Attractie terug open

“De attractie bleef dinsdagochtend gesloten voor het verdere onderzoek”, zegt Sofie Loy van Plopsaland. “Maandag konden we al uitsluiten dat er een technisch mankement aan het toestel was. De oorzaak van het ongeval ligt bij een menselijke fout. Intussen hadden we contact met het slachtoffer en we hopen dat alles verder goed gaat met haar.”

Dinsdagmiddag gingen de Mega Mindy jetski’s terug open voor bezoekers. “Rond 14 uur werd de attractie terug vrijgegeven”, bevestigt Hélène Ingels van Westkust. “Maar het onderzoek naar wat er gebeurde loopt wel nog verder.”