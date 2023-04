JOUW MENING. “De belastingbetaler is geen liefdadigheidsinstelling”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen onze lezers of ze een stem voor Partij Blanco zouden overwegen, wat ze vinden van het feit dat Open VLD zich verzet tegen de knip in groenestroomcertificaten en of Wout van Aert de grote favoriet is voor Parijs-Roubaix. Dit zijn de resultaten.

Zij willen volgend jaar met nieuwe partij naar verkiezingen trekken: “En we hebben maar één programmapunt”

Als het vertrouwen in de politiek op een laag pitje staat, schieten nieuwe partijen als paddenstoelen uit de grond. Deze week lanceerden Laurent Ryckaert (43) en Raf Lens (45) hun partij Blanco. Het duo wil naar de kiezer trekken met slechts één programmapunt: een hervorming van de kieswet, waardoor er op het stembiljet de keuze komt om te stemmen voor een lege zetel.

“Er moet iets veranderen aan het kiessysteem”, vindt E.Z., en veel lezers zijn het met hem eens. “Het huidige kiessysteem is volledig inefficiënt. De meeste mensen zijn het zelfs beu om te gaan stemmen, omdat het toch meestal niet-verkozenen zijn die een postje krijgen”, zegt Nicole R. Ook Francis D. is het idee van Ryckaert en Lens genegen: “Een lege zetel zegt duizend keer meer dan een ongeldige stem.”

“Twee of drie lege zetels gaan het verschil niet maken’, denkt Charles C. “Er zijn gewoon te veel regeringen en parlementszetels.” Lorenzo R. vindt Blanco stemmen evenmin een goed idee. “Als dit een groot succes wordt, zit je misschien met de onbestuurbaarheid van het land. Ik ben meer van mening dat we een hervormde kieswet moeten krijgen waar de burger meer inspraak krijgt in het dagelijkse beleid van het land.”

Open VLD blokkeert knip in groenestroomcertificaten

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) keurde de knip in groenestroomcertificaten op initiatief van Zuhal Demir al drie keer goed in de ministerraad, maar zal zich er nu toch tegen verzetten. Volgens Somers worden er veel meer bedrijven getroffen dan Demir eerst aangaf, en zijn de juridische bezwaren die de Raad van State uitte nog niet uitgeklaard. “In de huidige vorm keuren wij dit niet goed. We creëren rechtsonzekerheid en treffen de verkeerde groepen”, zegt de minister.

De meeste lezers willen de knip toch doorgevoerd zien, omdat ze vinden dat oversubsidiëring ten koste van de gewone burger en de koopkracht gaat. “De investeringen zijn al lang terugverdiend. De modale belastingbetaler is geen liefdadigheidsinstelling”, vindt Koen D.

Stefan V is geen voorstander van subsidiëring, maar vindt toch dat de knip in de groenetroomcertificaten er niet moet komen. “Als iemand van de regering wil scoren door een subsidie terug te trekken voor de eindtermijn, dan is het hek van de dam. Dat gaat gewoon niet!” Ook Gert M. wil dat de argumenten van de Raad van State eerst goed worden bekeken. “Er is nu nog te veel rechtsonzekerheid’, zegt hij.

Niet getreurd: vijf redenen waarom Wout van Aert straks toch Parijs-Roubaix wint

Zondag genoot heel sportlievend Vlaanderen van De Ronde, al hadden veel supporters op een overwinning van Wout van Aert gehoopt. De ster van Jumbo-Visma eindigde op de vierde plaats, maar kan die teleurstelling tijdens Parijs-Roubaix alweer doorspoelen. Is hij favoriet voor het Monument?

Bijna drie vierde van onze respondenten vindt van wel. “Parijs-Roubaix is voor grote motoren die nooit opgeven. Je kunt meerdere keren in een ogenschijnlijk verloren positie zitten, maar enkele kilometers verder alleen op kop rijden. Als je niet opgeeft tenminste, en niet opgeven is wat Wout het beste kan”, denkt Dieter V. Norbert H. ziet vooral dat het parcours echt iets voor Van Aert is: “Geen explosieve bergjes, platte kasseistroken liggen hem beter, en desnoods is er ook nog de sprint. Dat Dylan van Baarle erbij is, scheelt ook een slok op de borrel.”