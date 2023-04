Finland treedt officieel toe tot NAVO, Rusland voelt zich bedreigd en belooft “tegenmaatregelen”

Finland is nu officieel toegetreden tot de NAVO, als 31ste lid van de militaire verdragsorganisatie. De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto heeft daarvoor dinsdag de benodigde documenten overhandigd aan Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

De overhandiging van de documenten vond plaats in de hoofdzetel van de NAVO in Brussel. “Het protocol is nu van kracht”, zei Blinken bij de overhandiging, aan de zijde van Haavisto en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Finland besliste om samen met het Zweden het NAVO-lidmaatschap aan te vragen na de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar. Turkije en Hongarije houden die Zweedse toetreding voorlopig nog tegen.

“Toetreden tot de NAVO is goed voor Finland, goed voor de Noordse veiligheid en goed voor NAVO als een geheel”, zei Stoltenberg, in een persconferentie met de Finse president Sauli Niinistö na de overhandiging van de documenten. “Ik kijk er ook naar uit om Zweden zo snel als mogelijk te verwelkomen. In tijden zoals nu zijn vrienden belangrijker dan ooit. Finland en Zweden hebben nu de sterkste vrienden denkbaar.”

Rusland reageerde dinsdagmiddag al op het nieuws. Volgens het Kremlin is de toetreding van Finland een nieuwe escalatie. “De uitbreiding schendt onze veiligheid en onze nationale belangen”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov. “Dat dwingt ons tegenmaatregelen te treffen.” Verdere details gaf hij niet. Finland heeft een 1.300 kilometer lange grens met Rusland, waardoor de directe landgrens tussen de NAVO en Rusland meer dan verdubbelt.

“In plaats van minder NAVO heeft hij het omgekeerde bewerkstelligd: meer NAVO. En de deur van de NAVO blijft open”, zei Stoltenberg over de reactie van Rusland.

De Finse president sprak over een “grootse dag voor Finland”. Hij wil er ook voor zorgen dat dit ook een belangrijke dag voor de NAVO wordt. Veiligheid en stabiliteit noemde hij de basis voor een gelukkig leven. Niinistö hoopt ook dat de NAVO binnenkort 32 leden telt, mét Zweden. “Vanuit Fins opzicht is ook het Zweedse lidmaatschap erg belangrijk.”

Om 15.30 uur wordt de Finse vlag nog gehesen tussen die van de 30 andere lidstaten, voor de hoofdzetel van de alliantie in Brussel.