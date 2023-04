DNA-testen van Poolse vrouw die beweert dat ze Maddie McCann is, zijn bekend

De resultaten van de DNA-test van de jonge Poolse vrouw die een tijd lang beweerde dat ze de verdwenen peuter Madeleine McCann is, zijn bekend. En die resultaten bevestigen het verhaal van de politie en haar ouders: Julia Wendel is wel degelijk Pools.

De 21-jarige Julia Wendel richtte halverwege februari een instagram-account op met de naam @iammadeleinemccann. Daarop vertelde ze dat ze denkt dat zij Maddie McCann is. Het Britse meisje verdween in 2007 kort voor haar vierde verjaardag uit een gehuurde vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. Concreet bewijs over de verdwijning van het meisje ontbreek. Haar lichaam werd ook nooit gevonden.

Op Instagram legde Wendel uit waarom zij denkt dat ze het verdwenen meisje is. Zo verwees ze naar het feit dat er volgens haar geen foto’s bestaan van haar jeugd of van tijdens de zwangerschap van haar mama. Ook wees ze naar fysieke gelijkenissen, zoals dezelfde zeldzame oogafwijking.

De Poolse politie verklaarde eerder al dat het verhaal van het meisje niet klopt. En ook de ouders van de Poolse spraken haar tegen. Volgens hen zijn er wel foto’s en herinneringen, maar heeft de jonge vrouw het mentaal erg moeilijk. Zij zaten dan ook verveeld met de situatie.

Wendel was zo overtuigd van haar verhaal dat ze een DNA-test aflegde om concrete bewijzen te hebben. Die resultaten zijn nu bekend. En daaruit blijkt dat Julia Wendel wel degelijk Pools is. Ze heeft ook Litouwse en Roemeense roots, maar ze is dus niet de Britse peuter. Dat bevestigde Fia Johansson, een privé-onderzoeker en paranormaal medium die Wendel bijstaat.

(sgg)