Eigenlijk moesten ze weg, nu zijn idyllische paaltjes in Knokke-Heist begraven na ‘njet’ van de burgemeester

Een idyllische fotoplaats is voorlopig niet meer: de bekende houten paaltjes op het strand van Knokke-Heist zijn (bijna) volledig verdwenen na een zandopspuiting. Afdeling Kust had ze liever weggenomen uit veiligheidsoverwegingen, maar stootte op een ‘njet’ van de burgemeester. Want hij ziet ze nog terugkeren.

Jarenlang werden er waarschijnlijk duizenden kiekjes genomen. Van spelende kinderen, of trouwfoto’s. Maar nu zijn de houten paaltjes ter hoogte van het Casino bijna volledig onzichtbaar na een zandopspuiting in Knokke-Heist. Ze steken nog enkele centimeters boven het zand, en dat is volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) niet zonder risico’s. “We gaven het advies om de palen op het strand van Knokke te verwijderen. Dit om onveilige situaties na de suppletiewerken te voorkomen”, aldus woordvoerder Peter Van Camp.

De paaltjes steken na de zandopspuiting nog maar amper boven de grond uit. — © IF

Controverse rond verwijdering

Het schepencollege keurde dat advies aanvankelijk goed, maar nam uiteindelijk alsnog een bocht van 180 graden. De beslissing om de palen te verwijderen, maakte namelijk wat los bij inwoners en bezoekers. “De beslissing werd alsnog geschorst toen onze aannemer klaarstond om ze te verwijderen”, aldus Van Camp. “Dit is zonder overleg gebeurd met afdeling Kust. Vragen rond veiligheid over de situatie vandaag verwijzen we daarom door naar het gemeentebestuur.”

Het was burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) die uiteindelijk de werken tegenhield: hij ging twee weken geleden zelfs persoonlijk ter plaatse en draaide bij. “Voor mij is dit geen nieuws meer”, zegt De Groote. “De paaltjes blijven staan. Jaren geleden onder burgemeester Lippens wou men ze ook verwijderen. Toen heeft men gelukkig ingezien dat dit niet nodig was. Na verloop van tijd zullen de palen opnieuw meer boven het zand steken, waardoor ze beter zichtbaar worden.”