Man breekt vinger van sms’ende vrouw in bioscoop: “Ik had mij beter gewoon verplaatst”

Op 9 maart vorig jaar genoot het slachtoffer van de nieuwe Batman-film in Kinepolis Oostende. Na de pauze verstuurde ze nog snel een berichtje naar haar moeder maar dat was niet naar de zin van P.D., die twee stoelen verder zat op dezelfde rij. De man gaf haar plots een klap waardoor ze een gebroken vinger opliep. Haar partner kwam tussenbeide en het kwam tot een gevecht waarbij zijn bril werd vernield.

De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. “De beklaagde heeft nog een blanco strafblad, dus wellicht ging het om een eenmalig feit”, aldus procureur Emilie Lingier. Het slachtoffer vroeg 3.000 euro schadevergoeding. “Als tekenaar kon zij een tijdje niet werken”, stelde haar advocaat. “Bovendien kan ze sinds de feiten niet meer zo hard genieten van een bioscoopbezoek.”

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. “Mevrouw was al heel de film bezig op haar gsm”, pleitte de advocaat van P.D. “Ze fluisterde ook voortdurend tegen haar partner. Mijn cliënt had al een paar keer gevraagd om daarmee op te houden, maar ze reageerde niet. Toen besloot hij om op haar armleuning te kloppen om haar aandacht te trekken. In het donker raakte hij echter per ongeluk haar hand. Naar haar vriend heeft hij niet geslagen. Hij heeft zich enkel verdedigd toen die hem aanviel.”

P.D. bood niettemin zijn excuses aan. “Mijn reactie was ongepast. Ik had mij beter gewoon verplaatst”, zuchtte hij. De rechter doet uitspraak op 9 mei.