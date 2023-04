Rechter die Trumps zonen al eens veroordeelde en de jonge advocaat die speciaal ontslag nam: dit zijn de spelers in de rechtszaak van Donald Trump

Oud-president Donald Trump wordt dinsdag officieel gearresteerd in de rechtbank van New York, waar hij de officiële aanklacht te horen zal krijgen. De zaak draait rond zwijggeld dat hij net voor de Amerikaanse verkiezingen van 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels zou hebben betaald. Dat zou fraude en mogelijk ook een overtreding op de kieswet zijn. Wie zijn de grote spelers in deze rechtszaak?