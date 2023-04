IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Kampioenen in overvloed, een donkerrood weekend en Steven Defour kan maar beter eens bellen naar Wijgmaal

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan Eur. 90 Kraainem, Oetingen en Delta Londerzeel, die afgelopen weekend alle drie de titel mochten vieren. Ook Elias Sammam van Kessel-Lo B kon zondagavond wegdromen van zijn zes goals tegen Pirate Leuven en wie anders dan Enzo Roosen (HO Veltem) liet opnieuw van zich horen.

1. Alweer twee rozen voor Roosen

Hij leeft nog. Het leek de laatste weken wat stilletjes te zijn geworden rond Enzo Roosen. De doelpuntenmaker van HO Veltem B, die zich meerdere weken aan de top van het Vlaams-Brabantse topschuttersklassement bevond, leek de weg naar doel plots niet meer te vinden. Niet dus, Roosen werd na die karrenvracht goals bij de B-ploeg gewoon doorgesluisd naar de A-ploeg van groen-wit. Uiteraard was dat even aanpassen, maar wat deed Roosen afgelopen weekend in eerste provinciale? Scoren, natuurlijk. Met twee goals op het veld van Linden bezorgde de aanvaller Veltem gouden punten in de strijd om het behoud in eerste provinciale.

2. Steven Defour moet op bijles in Wijgmaal

Kan er iemand Steven Defour het telefoonnummer van Wijgmaal B-trainer Ingo Sellekaerts bezorgen? De coach van KV Mechelen zit de laatste weken met de handen in het haar - figuurlijk dan toch -, want na de kwalificatie voor de bekerfinale kan Malinwa maar niet meer winnen. Dat heet dan decompressie, zeker? Wel, bij Wijgmaal B hebben ze daar kennelijk geen last van. De ploeg van coach Ingo Sellekaerts was vorige week nog maar kampioen gespeeld, maar won zondag toch gewoon alweer met droge 4-0-cijfers van Langdorp, toch ook een ploeg uit de top vijf. Voor dat tripje eind deze maand naar de Heizel misschien toch eens naar Wijgmaal bellen, Steven?

3. Ramadan beïnvloedt titelrace

De ramadan, de vastenperiode uit de islam waarin moslims niet mogen eten en drinken na zonsopgang en voor de zon ondergaat, is van start gegaan. Dat heeft uiteraard een weerslag op het lichaam, dat dan veel minder in staat is om sportieve prestaties neer te zetten. Bij vierdeprovincialer VK Weerde, dat nog volop in de strijd is voor promotie, weet coach Gunter Pepermans er alles van. “Het merendeel van mijn jongens beleeft actief de ramadan en dat kost ons wel wat punten in de race om het kampioenschap. Toch kan ik daarmee leven, want in zo’n situatie is voetbal uiteraard bijzaak.” Weerde bleef zaterdag steken op een 2-2-gelijkspel tegen middenmoter Vilvoorde City.

4. Champagne vloeit in overvloed

Feest bij de spelers van Oetingen. — © Geert Tresignie

Champagne, toeters en bellen afgelopen weekend bij Eur. 90 Kraainem, Oetingen en Delta Londerzeel, dat in respectievelijk tweede provinciale A, derde provinciale A en derde provinciale B de titel mocht vieren afgelopen weekend. In alle drie de gevallen stond het al enkele weken vast dat het kampioenschap zou volgen. De champagne zal dus al wel even koud gestaan hebben.

5. Rood weekend op onze velden.

Vandaag is rood…. de kleur waarop heel wat Vlaams-Brabantse voetballers afgelopen weekend getrakteerd werden. De scheidsrechter op onze velden waren duidelijk in een erg gemotiveerde bui. Zo vielen er liefst negentien rode kaarten. Negen keer daarvan was er zelfs sprake van rechtstreeks rood, wat dan ook weer uitzonderlijk is. De grootste slachtoffers of boosdoeners waren Asse-Zellik en Bunsbeek, die elk twee keer rechtstreeks rood moesten incasseren. Bunsbeek zag bovendien zelfs nog een speler met twee keer geel verdwijnen, zodat het de match op Butsel B met acht spelers beëindigde.

6. Hattricks volstaan niet meer

Hattrick heroes, het blijft uiteraard knap, maar om in dit overzicht te komen is het al een tijdje niet goed genoeg meer. Daarvoor moet je met beter afkomen. Mathew Gurung van Holsbeek B besefte dat als geen ander en scoorde thuis tegen hekkensluiter Aarschot B liefst vijf keer, zodat hij zeker in dit overzicht zou verschijnen. Elias Semmam van Kessel-Lo B wou echter helemaal zeker zijn en deed nog beter met zes goals tegen Pirate Leuven. Missie meer dan geslaagd, Mathew en Elias.

7. De beste doelschutter van Vlaams-Brabant

We naderen het einde van de competitie, maar de strijd om de topschutter van Vlaams-Brabant is nog lang niet beslecht. Van de top drie kwam alleen Nicolas Lentini van Crossing Vissenaken afgelopen weekend tot scoren. Ook Enzo Roosen maakte met zijn twee goals bij de A-ploeg van Veltem opnieuw een sprongetje.

38 goals: Ibrahim Bounekoub (FFF Brussels, 4de provinciale D)

36 goals: Toon Matthys (Langdorp, 4de provinciale E) en Nicolas Lentini (Vissenaken, 3de provinciale D)

35 goals: Alexander Bonomi (Neerwinden, 4de provinciale F) en Enzo Roosen (HO Veltem B, 1ste en 4de provinciale D)

33 goals: Wouter Keulemans (KFC Eppegem B, 4de provinciale C)

30 goals: Dries Vanwelde (KVK Tienen B, 3de provinciale D) en Rob Mertens (Tielt-Winge, 3de provinciale D)

29 goals: Ilias El Attabi (Tremelo, 3de provinciale C) en Jordi De Cat (SC Keerbergen, 4de provinciale C)

28 goals: Tuur Minner (Liedekerke B, 4de provinciale B)

27 goals: Robin Hambrouck (Sp. Rotselaar, 2de provinciale B), Maxwell Opara (Orsmaal, 4de provinciale F) en Niels Delaforterie (SC Keerbergen, 4de provinciale C)

26 goals: Robbe Iwens (Merchtem United, 4de provinciale B), Dilhan Taç (Woluwe-Zaventem B, 4de provinciale D)

25 goals: Killian Vandamme (Groot-Dilbeek B, 4de provinciale A) en Corentin Gabrielli (Eur. 90 Kraainem, 2de provinciale A)

24 goals: Leslie Herinckx (Zoutleeuw, 4de provinciale F), Andrew Dejaeger (Geetbets, 3de provinciale D), Bram Du Mong (Sp. Kortenberg, 3de provinciale B) en Michael Van Praet (Vilvoorde City, 4de provinciale C)

23 goals: Arne Vanderlinden (FC Moorsel, 3de provinciale C), Jeffry Lathouwers (Delta Londerzeel, 3de provinciale B) en Robby Vanhaemel (Boskant Peizegem, 4de provinciale B),

22 goals: Arne De Vroede (Tollembeek, 4de provinciale A), Thomas Onkelinx (Binkom, 3de provinciale D), Lars Godart (Kester-Gooik A, 2de provinciale A), Ruben Michiels (Dworp, 4de provinciale A) en Bram Bert (Boskant Peizegem, 4de provinciale B),

21 goals: Davy Van Gestel (Zichem, 3de provinciale D), Bram Bert (Boskant Peizegem, 4de provinciale B)en Simon Smeets (Tielt-Winge, 3de provinciale D)

20 goals: Lander Oorts (Bertem-Leefdaal B, 4de provinciale D), Benji Commers (Av.-Okselaar, 2de provinciale B), Carlos Peeters (Erps-Kwerps, 4de provinciale D), Lars Saenen (SK Deurne, 4de provinciale E) en Stef Dedobbeleer (Dworp, 4de provinciale A)

19 goals: Manossa Diouck (Langdorp, 4de provinciale E), Steve Klompkes (Vissenaken, 3de provinciale D), Dietmar Conard (Atlas Linter, 4de provinciale F), Steve Klompkes (Vissenaken, 3de provinciale D), Vinnie Lenaerts (KVK Tienen B, 3de provinciale D), Stef Ketels (BHS United A, 3de provinciale B), Louis Piret (Haasrode A, 2de provinciale B), Glenn Van Roy (Leeuw Brucom, 2de provinciale A) en Matthias Menten (Emi Essene, 4de provinciale B)

8. Volgende week is het uitkijken naar…

In derde provinciale D kan leider Crossing Vissenaken woensdagavond al de titel pakken op het veld van Drieslinter.

Voor de rest is het volgend weekend uiteraard Pasen en op uitzondering van enkele inhaalwedstrijden mogen onze Vlaams-Brabantse voetballers paaseitjes rapen en vanuit hun zetel rustig supporteren voor de coureurs in Parijs-Roubaix. Go Wout, komaan Lotte!!!

En wie het Vlaams-Brabantse voetbal toch te hard zou missen, kan altijd bij ons terecht. Wij hebben vlak voor het paasweekend van elke provinciale reeks nog even opgelijst wat er in de laatste rechte lijn van de competitie nog op het spel staat, zowel bovenaan het klassement als onderin. Voor u het goed en wel beseft, zal het paasweekend voorbij gevlogen zijn...

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportbrabant@nieuwsblad.be