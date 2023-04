“Rusland zoekt nieuw huurlingenleger om Wagner te vervangen”

Rusland zou op zoek zijn naar een nieuw huurlingenleger dat Wagner in Oekraïne kan vervangen. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie op Twitter. Het Kremlin zou in conflict zijn met de Wagner-groep.

Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland een groot probleem met de Wagner-groep. Daarom zou Poetin die willen vervangen door een nieuw huurlingenleger waar hij meer controle over heeft. Er is echter geen Russisch huurlingenleger dat net zo groot of sterk is als Wagner.

(Lees verder onder de tweet)

Volgens de Britten gebruikt Rusland graag huurlingenlegers, omdat de soldaten daarvan minder betaald krijgen. Ook zou het Kremlin geloven dat de Russische bevolking een hoog aantal doden bij huurlingenlegers beter aanvaardt dan bij het normale leger. De Wagner-groep is een huurlingenleger dat grotendeels bestaat uit gerekruteerde gedetineerden. Als ze zes maanden de oorlog in Oekraïne als soldaat overleven, krijgen ze hun vrijheid terug.