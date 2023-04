Op deze vier vragen krijgen we straks een antwoord in de Trump-saga

Straks weet Donald Trump waar hij aan toe is. De ex-president zal dinsdag worden voorgeleid in de rechtbank van Manhattan in de fraudezaak rond Stormy Daniels. Dat hij over heel de lijn onschuldig zal pleiten, is zo klaar als een klontje. Maar voor een antwoord op deze vier vragen wachten we in spanning af.

Volgens Amerikaanse media zou Trump zich in de vroege namiddag Amerikaanse tijd aangeven bij de rechtbank. Rond 14.15 uur (20.15 uur bij ons) zou hij dan uiteindelijk voor de rechter verschijnen om te horen wat hem ten laste wordt gelegd.

LEES OOK. LIVE. Donald Trump moet voor de rechter in New York verschijnen: volg alle ontwikkelingen hier

Wat houden de precieze aanklachten in?

We weten dat het gaat over feiten uit 2016, toen Trump vlak voor zijn presidentverkiezing zo’n 120.000 euro liet overschrijven aan pornoactrice Stormy Daniels, geld dat bedoeld was om haar te doen zwijgen over hun affaire. Het was zijn toenmalige advocaat Michael Cohen die het geld overschreef en nadien op zijn beurt vergoed werd door Trump. Op zich niet illegaal, maar de constructie werd verkeerdelijk ingeschreven in de boekhouding. Dat wordt gezien als het vervalsen van bedrijfsgegevens.

Het is nu afwachten welke aanklachten er concreet zullen worden voorgelezen. Volgens bronnen van CNN gaat het over meer dan 30 afzonderlijke overtredingen. Aangezien er enkel een paar fotografen zijn toegelaten in de rechtbank, zullen we de zitting niet live kunnen volgen. Hoeveel aanklachten er precies zijn en wat er juist instaat, zullen we vermoedelijk dus pas na de zitting te horen krijgen.

(Lees verder onder de foto)

Rechter Juan Merchan zal de aanklachten dinsdagavond voorlezen. — © REUTERS

Zit er ook een zwaardere aanklacht tussen, die bestraft kan worden met een lange celstraf?

In de staat New York wordt een onderscheid gemaakt tussen een misdemeanor en een felony. Twee verschillende soorten misdrijven, waarbij het eerste minder zwaar wordt bestraft dan het tweede. Naar verwachting zal het overgrote deel van de aanklachten tegen Trump van die lichtste categorie zijn. Toch zeggen sommige bronnen in Amerikaanse media dat er op z’n minst ook één felony tussen de aanklachten zal zitten.

Vermoedelijk zou het dan gaan over een overtreding van de kieswet. Trumps ex-advocaat Michael Cohen werd eerder al veroordeeld voor het overtreden van de regels omtrent campagnefinanciering. Trump zou verweten kunnen worden dat hij via de constructie met Cohen de betalingen aan Daniels probeerde te verbergen voor zijn kiezers, met als doel de affaire stil te houden.

Misdrijven die geclassificeerd worden als felony kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van één of meerdere jaren.

Karen McDougal — © BELGAIMAGE

Zijn er ook aanklachten bij die verband houden met een andere zaak?

Er is geweten dat de onderzoekers ook een getuige hebben gehoord over een betaling van Trump aan Playboymodel Karen McDougal. Het model beweerde in 2006 een relatie te hebben gehad met Trump.

Via een constructie met een tabloidmagazine zou Trump 150.000 dollar hebben overgeschreven aan McDougal om te voorkomen dat haar verhaal op andere mediakanalen zou worden gepubliceerd. Het is niet duidelijk of de ondervraging plaatsvond met het idee aparte aanklachten te kunnen indienen tegen Trump of dat de onderzoekers via een extra getuigenis wilden proberen om een patroon vast te stellen in het gedrag van de ex-president.

Hoe sterk is de zaak tegen Trump?

Door de openbaarmaking van alle beschuldigingen zal het dinsdag al grotendeels duidelijk worden hoe sterk het dossier is dat de onderzoekers hebben opgebouwd tegen Trump. De rechtbank van Manhattan vervolgt geregeld mensen voor het vervalsen van bedrijfsgegevens, maar de veroordeling voor een felony zou een grotere uitdaging worden, denken experts.

Openbaar aanklager Alvin Bragg zou moeten bewijzen dat Trump bewust de wet heeft overtreden met als doel zijn presidentiële campagne te helpen. De advocaten van Trump zullen ongetwijfeld pleiten dat hij de betaling heeft gedaan om zijn familie te beschermen tegen valse beschuldigingen, iets wat helemaal niets met zijn campagne te maken heeft.