Opnieuw scholieren ontvoerd in Nigeria

Tien middelbare scholieren zijn maandag ontvoerd in de noordwestelijke Nigeriaanse deelstaat Kaduna, waar in het verleden ook al verschillende ontvoeringen van scholieren door bendes hebben plaatsgevonden.

De tien leerlingen van de Awon Government Secondary School werden onder nog nader te bepalen omstandigheden ontvoerd, zegt Samuel Aruwan, commissaris voor binnenlandse veiligheid van de deelstaat Kaduna.

Het is de eerste ontvoering van studenten in de regio na een periode van rust.

“Het is nog niet bekend of de leerlingen vanuit de school of op weg naar school zijn ontvoerd”, aldus Aruwan.

Kaduna is een van de staten in het noordwesten en midden van Nigeria die worden geterroriseerd door gewapende bendes die dorpen aanvallen, inwoners vermoorden en overgaan tot ontvoeringen voor losgeld.

In de afgelopen twee jaar zijn honderden studenten ontvoerd uit scholen, onder meer in Kaduna.

De gijzelaars, ook gewone reizigers die op de weg zijn ontvoerd, worden meestal vrijgelaten nadat de families losgeld hebben betaald.