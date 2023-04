Overgelopen officier van presidentiële garde getuigt over paranoia van Poetin

Een overgelopen officier van de Russische presidentiële garde heeft aan Russisch onafhankelijk medium ‘Dossier Center’ getuigd over hoe paranoïde president Poetin is. Poetin zou vrezen voor zijn leven en bang zijn dat het Westen hem afluistert. Daarom zit hij al vier jaar lang in quarantaine, reist hij alleen nog maar met een gepantserde trein en gebruikt hij geen telefoon.

Gleb Karakulov werkte sinds 2009 voor de presidentiële garde. Toen hij in oktober 2022 naar Kazachstan moest voor een zakenreis om een bezoek van Poetin voor te bereiden, vluchtte hij naar Istanboel. Nu hij veilig is, vertelt hij zijn ervaringen aan Dossier Center.

Karakulov had eerder al gelekt dat Poetin alleen nog maar via zijn gepantserde trein reist, omdat hij bang is dat zijn presidentiële vliegtuig door het Westen uit de lucht zou worden geschoten. De trein is grijs en rood, zodat hij lijkt op een normale Russische trein en minder opvallend is.

Zijn angst voor het Westen is ook duidelijk door zijn manieren van communiceren. “Poetin gebruikt geen internet of telefoon”, zegt Karakulov. “Op buitenlandse reizen nam hij altijd een telefooncel mee, zodat hij niet afgeluisterd kon worden. Nu krijgt hij alleen informatie van de geheime dienst en de Russische staatstelevisie.”

De speciale telefooncel zou een kubus van zo’n 2,5 meter hoog zijn van waaruit Poetin veilig kan bellen.

Isolatie sinds coronapandemie

Ook is Poetin volgens Karakulov nog steeds in quarantaine. “Iedereen die in zijn buurt zal zijn, moet twee weken in quarantaine, ook als het maar een kwartiertje duurt”, zegt hij. “Er is ook een groep medewerkers die in quarantaine zijn gegaan en nu schoon verklaard zijn. Zij mogen als enigen in dezelfde ruimte als Poetin werken.”

Sinds de coronapandemie zou Poetin volgens Karakulov alleen nog maar in zijn bunker blijven en nog maar maximaal drie keer per jaar een zakenreis maken. Er zijn zelfs geruchten dat hij daarvoor een dubbelganger gebruikt. Vroeger reisde de president wel vaak door Rusland om zijn imago als man van het volk te behouden.