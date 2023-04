NGO: “Minstens 537 doden bij neerslaan protestbeweging Iran”

Het geweld van de veiligheidstroepen tegen de protestbeweging die in september vorig jaar in Iran uitbrak, heeft zeker 537 levens gekost. Dat zegt althans de NGO Iran Human Rights (IHR).

Eerder maakte IHR gewag van 488 demonstranten die gedood zijn bij het harde optreden van de troepen. Het nieuwe dodental houdt rekening met nieuwe bevestigde doden, aldus de in Noorwegen gevestigde NGO, die een rapport heeft gepubliceerd ter gelegenheid van 200 dagen sinds de dood van Mahsa Amini.

De dodelijkste maanden waren september (223 doden), oktober (100 doden) en november (173 doden).

De autoriteiten menen dat honderden mensen, waaronder leden van de veiligheidstroepen, zijn gedood in het kader van de protesten, die de afgelopen weken zijn afgenomen.

Het merendeel van de door de NGO geregistreerde doden - 134 - viel in de provincie Sistan-Baloechistan, een arme zuidoostelijke regio waar de Baloechi-minderheid woont. Die hangt hoofdzakelijk de soennitische islam aan, in tegenstelling tot de dominante sjiitische godsdienst van Iran.

Er werden minstens 69 doden geregistreerd in Teheran, 57 in de provincie Koerdistan en 56 in de provincie West-Azerbeidzjan (noordwesten), twee provincies waar de Koerdische minderheid woont, voegt de NGO eraan toe.

Aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini, die in september werd gearresteerd wegens een overtreding op de kledingvoorschriften en in gevangenschap om het leven kwam.