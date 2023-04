Ineens geven onze clubs volop kansen aan de jeugd: “We hebben nu evenveel talent als in de periode van Courtois, De Bruyne en Lukaku”

Onze clubs geven meer kansen dan ooit aan de jeugd. In de ranglijsten met meeste speelminuten voor tieners in de tien sterkste competities van Europa prijken spelers uit de Jupiler Pro League prominent bovenaan. En dat is geen toeval: “Ik kan niet zeggen dat ik verbaasd ben, nee”, zegt Bob Browaeys, hoofd jeugdopleidingen van de Belgische voetbalbond. “Onze toekomst ziet er rooskleurig uit.”