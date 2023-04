Voormalige bad boy van Anderlecht Aleksandar Mitrovic acht wedstrijden geschorst voor duw aan scheidsrechter

Fulham-spits en voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic heeft voor zijn uitsluiting in het FA Cup-duel van vorige maand op bezoek bij Manchester United (3-1) een schorsing van liefst acht wedstrijden gekregen. Mitrovic maakte bij Anderlecht reputatie als bad boy, onder meer door een elleboogstoot die hem drie speeldagen schorsing kostte en het vieren van een doelpunt met een obsceen gebaar. Bij zijn debuut in Engeland bij Newcastle deed hij die reputatie alle eer aan door meteen rood te pakken.

En nu mag hij een schorsing van acht speeldagen bijschrijven op zijn conto. Zowat twintig minuten voor affluiten kookte het potje van de Servische international op Old Trafford helemaal over. Mitrogoal gaf scheidsrechter Chris Kavanagh een duw en mocht meteen gaan douchen. In de vijftigste minuut had hij de score nog geopend voor de bezoekers, die de wedstrijd met negen en zonder coach beëindigden. Ook Willian werd immers van het veld gezet en Fulham-coach Marco Silva vloog naar de tribunes.

Naast de schorsing, waarvan hij intussen één wedstrijd uitzat, kreeg Mitrovic ook nog een boete van zowat 86.000 euro. Op 13 mei tegen Southampton, in de absolute slotfase van de competitie, zou hij zijn rentree kunnen vieren. Coach Marco Silva kwam weg met een schorsing van twee wedstrijden en een boete van ongeveer 23.000 euro. Ook de club Fulham kreeg voor de ongeregeldheden nog een boete van zowat 46.000 euro opgelegd.