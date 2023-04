Afghaanse vrouwen mogen niet voor VN werken in oosten van het land

Afghaanse medewerksters van de Verenigde Naties (VN) worden verhinderd om te werken in de oostelijke provincie Nangarhar. Dat hebben de VN dinsdag gemeld. De internationale organisatie wijst het talibanregime in Afghanistan erop dat ze niet kan werken zonder vrouwen.

“De Verenigde Naties in Afghanistan spreken hun grote bezorgdheid uit” met betrekking tot het vrouwelijke Afghaanse personeel, dat “verhinderd werd om zich aan te bieden op het werk in de provincie Nangarhar”, tweette Unama, de VN-missie in Afghanistan. “We herinneren de de facto autoriteiten eraan dat de entiteiten van de VN niet kunnen functioneren en vitale bijstand kunnen bieden zonder vrouwelijk personeel”, voegt de missie toe.

Op vraag van het Franse persbureau AFP zei regeringswoordvoerder Zabihullah Mujahid dat hij zich zou informeren over wat er is gebeurd.

Afghanistan wordt sinds de zomer van 2021 opnieuw geleid door de islamistische taliban. Die had eind vorig jaar aangekondigd dat de 1.260 ngo’s in het land niet meer mochten werken met Afghaanse vrouwen. Verscheidene ngo’s schortten hun werkzaamheden op, maar ze hervatten in januari het werk nadat er voor bepaalde sectoren, zoals gezondheidszorg en voedselbedeling, uitzonderingen werden gemaakt.

De VN waren niet betrokken bij die beslissing, maar in een speech voor de Veiligheidsraad naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart had Unama-chef Rosa Otoenbajeva haar vrees uitgesproken dat het ook de VN in de toekomst verboden zou worden om met Afghaanse vrouwen te werken.