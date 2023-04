Hoe een tandtechnieker die zijn vader zou opvolgen de geschiedenis van bordspellen voorgoed veranderde met ‘Catan’

De spelletjeswereld is in rouw. Klaus Teuber (70) is overleden. “Klaus wie?”, horen we je denken, maar zijn geesteskind ken je vast wel. Met mondiaal meer dan 32 miljoen stuks verkocht is de kans groot dat je het thuis zelfs op een schap hebt liggen. Het gaat om een van ’s werelds meest populaire bordspellen ooit, met name: (de kolonisten van) Catan. “Het moet qua naamsbekendheid en impact op de ‘speelgoedwereld’ niet onderdoen voor Monopoly.”