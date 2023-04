Legendarische ex-doelman van Club Brugge Birger Jensen op 72-jarige leeftijd overleden

De Deense ex-doelman van Club Brugge, Birger Jensen, is op 72-jarige leeftijd overleden. Jensen, met de kenmerkende blonde krullen, speelde van 1974 tot 1988 bij Club Brugge en was op en naast het veld een kleurrijke figuur die razend populair was onder de fans. Hij stond bekend om zijn attractieve stijl van keepen, maar was ook een meevoetballende doelman avant la lettre.

Jensen kwam in 1974 over van het Deense Boldklubben 1903, won bij Club Brugge vijf titels en 2 bekers en speelde in 1978 de Europacup I-finale op Wembley die werd verloren van Liverpool. In 1988 trok Jensen naar Lierse.

Jensen werd in zijn topjaren onder de al even legendarische Club-coach Ernst Happel -met wie hij vaak in de clinch lag- beschouwd als een van de beste keepers van Europa. Hij verzamelde 19 caps voor de Deense nationale ploeg.

Birger Jensen tijdens de 1/8 finale van de Europa Cup I in 1976 tegen Real Madrid. — © BELGA

Na zijn carrière bleef Jensen in België wonen. Hij werkte lang als monteur in een bandencentrale tot hij invalide werd, een gevolg van zijn lange profcarrière.

Jensen belandde een tijdje geleden in het ziekenhuis en overleed daar.