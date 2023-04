Amper 9 graden, en sommige wandelaars die zelfs hun toevlucht zochten tot een muts of handschoenen. En tóch was het dinsdag al een beetje zomer aan zee. Aan het ijssalon, in een strandbar of uit de wind aan de cabine lag de gevoelstemperatuur makkelijk tien graden hoger. En dat zorgde voor de eerste zomerkriebels in Blankenberge.