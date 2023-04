Engelse topclubs willen Amadou Onana: Rode Duivel moet Everton 70 miljoen euro opleveren

In de winter was er een eerste poging. Toen hebben Arsenal en Chelsea zich gemeld bij Amadou Onana voor een transfer met onmiddellijke ingang, maar het was toen de speler zelf die de boot afhield. Hij vond het na zes maanden niet opportuun om weg te gaan bij Everton, zeker niet omdat hij er het type niet naar is om een zinkend schip te verlaten. Everton verkeerde toen – en nu nog steeds – in degradatiegevaar en Onana heeft zich voorgenomen om bij te dragen tot het behoud.

Mocht Everton toch zakken, dan is het 1.000 procent zeker dat Onana Everton straks verlaat. De Everton-fans moeten zich evenwel geen illusies maken: ook als de club zich redt, is de kans bijzonder groot – laat ons zeggen zo’n 99 procent – dat Onana vertrekt. De rijzige middenvelder voelt zich klaar voor een stap hogerop, Everton kan de centen gebruiken én er is de nodige concrete interesse. Die combinatie maakt een exit zo goed als zeker.

© Getty Images

Net als in januari volgen Arsenal en Chelsea het dossier van kortbij, zo meldde een Engelse website gisteren en werd ons bevestigd in Liverpool. De beide clubs staan continu in contact met de entourage van de speler, maar zij zijn niet alleen: gefluisterd wordt dat Onana op de lijst staat bij alle grote clubs uit de Premier League. Zijn profiel is aantrekkelijk – jong, duelkrachtig en dynamisch, met goede voeten. Bij de Rode Duivels bewees Onana ook internationaal een meerwaarde te zijn: Domenico Tedesco ziet in hem een sterkhouder.

Everton betaalde Lille veertig miljoen euro voor Onana. Het spreekt voor zich dat de club nu een forse winst hoopt te maken. In makelaarsmiddens wordt beweerd dat Everton op zestig à zeventig miljoen euro mikt en dat het realistisch is dat zo een bedrag op tafel wordt gelegd. Daarmee zou Onana niet de duurste Belgische speler ooit worden: in 2019 hoestte Real Madrid meer dan honderd miljoen euro op om Eden Hazard weg te plukken bij Chelsea.

Wij waren recent op bezoek bij Onana in Engeland. Toen hield zus Mélissa Onana, de begeleider van de zesvoudige international, de boot af: “We kunnen nog niks zinnigs zeggen over de komende mercato.” Waarmee ze meteen wel deed uitschijnen dat er iéts speelde…