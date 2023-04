Chelsea ziet twee treffers (terecht) afgekeurd, clash met Liverpool is mooi kijkstuk zonder goals

Chelsea (11de) en Liverpool (8ste) schieten weinig op met een punt, maar de clash tussen de twee zwaargewichten uit het Engels voetbal leverde wel een aardig kijkstuk op. Chelsea volgt nu al op twaalf punten van de vijfde plaats en moet alles op de Champions League zetten, waar het in de kwartfinales tegen Real Madrid speelt. Voor Liverpool was het de vierde opeenvolgende wedstrijd zonder zege, waarvan drie in de Premier League, de enige competitie waarin de Reds nog actief zijn.

Hopen op goals tussen Chelsea tegen Liverpool, dat is als hopen op sneeuw met Pasen. In hun vorige drie confrontaties viel er geen enkele goal, dit was hun vierde doelpuntenloze clash: goed voor 7uur 45 minuten voetbal zonder een trillend net.

Chelsea en Liverpool zijn twee grote namen in Engeland, maar dit keer was hun confrontatie in Londen niet meer dan een wedstrijd tussen middenmoters die afgelopen weekend verloren van respectievelijk Aston Villa en Manchester City.

The Blues hadden zondag afscheid genomen van manager Graham Potter. In afwachting van een grote naam leidt de Spaanse assistent Bruno Saltor de ploeg. Hij bracht N’Golo Kanté aan de aftrap. Het was zijn eerste basisplaats sinds augustus, waarna de Franse middenvelder maanden out was het een hamstringblessure. Bij Liverpool zat Jürgen Klopp wel nog steeds op de bank, maar dat had hij vooral aan zijn roemrijk verleden te danken.

De twee gekwetste grootheden maakten er een aangenaam schouwspel van met kansen aan beide kanten, al kon Chelsea het meest aanspraak maken op de zege.

Maar thuisploeg Chelsea sprong te nonchalant om met de kansen en zag in de eerste helft een doelpunt van Reece James afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. Maar ook Liverpool had mogelijkheden. In de blessuretijd van de eerste helft moest Kepa Arrizabalaga nog een schot van Joe Gomez uit zijn doel zweven.

Bij het begin van de tweede helft werd een tweede treffer van de thuisploeg afgekeurd, maar ook dit keer was het een terechte beslissing. Kai Havertz trapte in één-op-één op Alisson Becker, de rebound ging er wel in, maar via zijn arm. Terechte beslissing van de VAR.