66 jaar na datum: twee slachtoffers mijnramp Marcinelle formeel geïdentificeerd

Op 8 augustus 1956 brak een grote brand uit in de koolmijn van Bois du Cazier in Marcinelle. Daarbij kwamen 262 mijnwerkers, de meesten onder hen Italianen, om het leven. Zeventien lichamen konden niet worden geïdentificeerd, omdat ze te zwaar aangetast waren of pas een jaar later gevonden werden en er geen familie ter plaatse was om de identiteit te bevestigen.

Op vraag van de zoon van een Italiaans slachtoffer werd een nieuwe poging ondernomen om stoffelijke resten te identificeren. In 2021 werden daarvoor opgravingen gedaan op het kerkhof van Marcinelle. Nu zijn dus nog twee slachtoffers formeel geïdentificeerd op basis van DNA-onderzoek.

Nakomelingen van de geïdentificeerde mijnwerkers woonden de voorstelling van de resultaten van het onderzoek dinsdag bij. De dochter van een bij de ramp vermist geraakte Italiaan vertelde er dat haar moeder het positieve resultaat van de identificatie van haar man nog kort voor haar dood heeft vernomen.