VIDEO. Orel Mangala scoort eerste Premier League-goal, Aston Villa verkoopt Leicester nieuwe tik ondanks knappe assist van Faes

De eerste goal van Rode Duivel Orel Mangala voor Nottingham Forrest op het veld van Leeds United heeft niet mogen baten. De thuisploeg trok het laken in een inhaalwedstrijd van de zevende speeldag in de Premier League met 2-1 naar zich toe.

Mangala (12’) had de score geopend op aangeven van ex-Bruggeling Emmanuel Dennis, maar nog voor de pauze stelde Leeds orde op zaken op Elland Road via Jack Harisson (20’) en Luis Sinisterra (45’+1’). Mangala ruimde in de 56ste minuut plaats.

Leicester City-Aston Villa: 1-2

Op hetzelfde ogenblik incasseerde Leicester City een nieuwe tik door met 1-2 in het zand te bijten tegen Aston Villa, eveneens in een inhaalmatch van de zevende speeldag.

Ollie Watkins (24’) schonk de Villans het voordeel. Harvey Barnes (35’) trok op aangeven van Wout Faes de stand in evenwicht voor de Foxes, die Kiernan Dewsbury-Hall 20 minuten voor affluiten verloren met een tweede gele kaart.

Dat brak hen in de laatste minuten nog zuur op toen Bakary Traoré (87’) de genadeslag toediende. Zowel Faes als Timothy Castagne maakte de 90 minuten vol in de thuisdefensie. Dennis Praet bleef aan de bank gekluisterd en Youri Tielemans ontbrak met een blessure. Leander Dendoncker keek aan de overzijde de hele partij toe van op de bank.

Leeds doet een gouden zaak in de degradatiestrijd met de overwinning en klimt naar de dertiende plaats in de tussenstand van de Engelse eerste klasse met 29 punten, terwijl Nottingham afglijdt naar de zeventiende positie met 27 eenheden en zich zo nog maar net in veilige haven begeeft. Villa wipt zowaar naar de zevende stek met 44 stuks en Leicester verkeert als negentiende met 25 punten in degradatienood.

Bournemouth- Brighton: 0-2

