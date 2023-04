Jill Biden reist alleen af naar kroning koning Charles

De Amerikaanse first lady Jill Biden zal alleen naar het Verenigd Koninkrijk afreizen om de kroning van koning Charles bij te wonen, zonder haar echtgenoot president Joe Biden. De kroning vindt op 6 mei in Westminster Abbey plaats.

De Amerikaanse president had dinsdag een telefoongesprek met koning Charles, waarin hij uitlegde dat zijn echtgenote de VS zal vertegenwoordigen. Joe Biden zei ook de Britse koning graag op een latere datum te ontmoeten in het Verenigd Koninkrijk.

Deze maand reist Biden nog af naar Ierland en Noord-Ierland, ter ere van de 25ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord. Dat was een essentiële stap voor het vredesproces in Noord-Ierland.