Israëlische soldaten vallen al-Aqsa moskee binnen, Hamas reageert met raketten

Israëlische agenten zijn dinsdagnacht de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem binnengedrongen. Volgens de ordediensten was het de bedoeling om er relschoppers die vuurwerk, stokken en stenen hadden binnengesmokkeld, te verjagen. De politie vreesde naar eigen zeggen dat Palestijnen ’s ochtends joodse bezoekers op de Tempelberg zouden aanvallen. Woensdag start het Pesachfeest voor de joden.

Op Twitter zijn beelden te zien van gewelddadige confrontaties binnen in de moskee. Gelovigen in de al-Qibli-gebedshal worden door agenten geslagen met de wapenstok. Volgens Palestijnse media werden ook stungranaten gebruikt. Er is sprake van minstens tien gewonden. Verschillende mensen werden opgepakt.

De moslims vieren deze maand Ramadan. Tientallen gelovigen waren na het avondgebed nog in de al-Aqsa-moskee aanwezig voor de zogenaamde “itikaf”, waarbij men zich soms dagenlang afzondert om te bidden.

Hamas veroordeelt de inval van dinsdagnacht als “een ongeziene misdaad”. De islamistische groepering, die aan de macht is in de Gazastrook, riep de Palestijnen op om zich massaal naar de al-Aqsa-moskee te begeven “om die te verdedigen”. Er werden dinsdagnacht ook al raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook richting Israël.

