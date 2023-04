Weerbericht: Zon blijft nog even aan zet

Deze ochtend vriest het licht. Plaatselijk hangt er nevel. In de loop van de dag genieten we van veel zon met vanaf het westen stilaan meer hoge wolkensluiers. Het kwik klimt naar waarden tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. De wind is zwak en variabel.

Woensdagavond en -nacht is het eerst nog droog met brede opklaringen in het centrum en het oosten. In de loop van de nacht wordt het betrokken vanaf het westen, gevolgd door lichte regen op het einde van de nacht in de provincies in het westen van het land. De minima schommelen tussen -4 graden in de hoge Ardennen en +5 of +6 graden aan zee.

Donderdag en vrijdag wordt het bewolkt met kans op een bui, vanaf het weekend wordt het stilaan weer zonniger en ook zachter, voorspelt het KMI