Verruimde minnelijke schikking wordt openbaar

De federale regering maakt de verruimde minnelijke schikking strenger en transparanter. Voortaan zal die schikking openbaar moeten worden bekrachtigd door de raadkamer. Bovendien zal het openbaar ministerie een bestuursverbod van minstens drie jaar kunnen eisen. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), dat groen licht heeft gekregen van de ministerraad.

De wet op de verruimde minnelijke schikking maakt het mogelijk dat verdachten en het openbaar ministerie een overeenkomst sluiten. Dat wordt doorgaans toegepast in complexe fraudezaken. De verdachte moet dan de ontdoken belastingen terugbetalen, aangevuld met een boete, maar vermijdt een proces. En het openbaar ministerie hoeft geen mensen en middelen op te souperen aan procedures die jaren kunnen aanslepen, zonder zekerheid over de uitkomst.

De wet is niet onbesproken. Tegenstanders hebben het wel eens over de ‘afkoopwet’, omdat enkel verdachten met geld in staat zouden zijn hun proces af te kopen. Bovendien wekt het de indruk van achterkamerpolitiek. De overeenkomsten worden immers onderling gemaakt en achter gesloten deuren bekrachtigd door de raadkamer. Ze moeten ook niet publiek bekend worden gemaakt.

Daarom vroeg minister Van Quickenborne aan het College van procureurs-generaal, de Hoge Raad voor de Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens het systeem te analyseren. Het ontwerp dat daaruit voortkwam, kreeg vorige week het fiat van de ministerraad. Na advies van de Raad van State wordt het ingediend bij het parlement.

Twee aanpassingen

“De verruimde minnelijke schikking kan heel nuttig zijn voor het openbaar ministerie om in complexe dossiers verdachten toch hun slachtoffers en fiscus te laten vergoeden en stevige bedragen te laten betalen, zonder in een ellenlange procedureslag te verzanden waar niemand iets aan heeft”, aldus de minister. “Het principe stuit echter tegen de borst wanneer het lijkt wanneer sommigen hun veroordeling in alle stilte en zonder gevolgen willen afkopen.”

Zijn wetsontwerp voert twee aanpassingen door. Ten eerste zal de overeenkomst tussen het openbaar ministerie en de verdachte in alle openbaarheid moeten worden bekrachtigd in de raadkamer. Daarbij zullen de deuren van de raadkamer verplicht geopend worden, kunnen pers en publiek plaatsnemen in de zaal en wordt de overeenkomst bijgevolg bekendgemaakt.

Bovendien kan het openbaar ministerie voortaan een bestuursverbod eisen bij het afsluiten van een verruimde minnelijke schikking. Daardoor kan de verdachte voor minstens drie jaar en maximaal tien jaar geen vertegenwoordigingsfuncties meer uitoefenen binnen rechtspersonen, zoals die van bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, lid van een directieraad of vereffenaar.