Jambon niet blij met ‘ramadanvriendelijk’ label cultuurhuizen

Speciaal voor de ramadan hebben een 20-tal Brusselse cultuurhuizen, waaronder de Beursschouwburg en BRONKS, een ‘ramadanvriendelijk’ label geïntroduceerd. Dat houdt onder meer in dat op voorhand wordt gewaarschuwd voor geweld of naakt in een voorstelling. Maar daar is Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon niet van gediend, schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.