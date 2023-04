De doelman die liever carrière had gemaakt in de auto- en motorsport. Ruud Boffin beëindigde eind vorig jaar na vier jaar Nederland, twee jaar Engeland en elf jaar Turkije zijn loopbaan. “In het voetbalgekke Turkije word ik overal herkend, maar in België alleen in een kebabzaak of door voetbalfreaks”, lacht het jeugdproduct van STVV en KRC Genk.