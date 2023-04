Miljonairsdochter Mireille Gram veroordeeld voor belagen van dochters en ex-man: “Er is geen ruimte meer voor gunsten”

Mireille Gram (57), dochter van voormalig Kipling-eigenaar Tony, werd in 2018 door het hof van beroep tot vijf jaar cel veroordeeld voor de dubbele moordpoging op haar tweelingdochters in september 2015. Een veel lichtere straf dan de veertien jaar die ze in eerste aanleg gekregen had. In februari 2021 werd Gram door de strafuitvoeringsrechtbank vrijgelaten, met een enkelband en onder voorwaarden. Ze mocht geen contact zoeken met haar dochters.

LEES OOK. De Kipling-erfgename die zo ongelukkig was dat haar meisjes mee de dood in moesten

Dat deed ze na verloop van tijd toch, zo bleek in de herfst van 2022. De nieuwe vrouw van de ex-man deed toen aangifte van belaging. Grams ex en zijn nieuwe vrouw werden dag en nacht gebeld door een anoniem nummer, ze waren er zeker van dat Mireille Gram achter de tientallen oproepen zat. “Het is haar stijl en het is de voorbode van erger gedrag”, lieten ze noteren. Naar een van haar dochters bleek Gram op drie weken tijd in oktober 2022 liefst 559 berichten te hebben gestuurd. Veertien keer stuurde de dochter iets naar haar moeder.

Aandacht

Aan de politie verklaarde de jongedame dat ze de berichten niet storend vond, maar dat haar moeder er wel mee moest stoppen. Gram bekende de telefoons en de berichten. Volgens haar advocaat, Walter Damen, hunkerde ze naar aandacht van haar kinderen. “Als haar dochters een berichtje stuurden met ‘gelukkige Moederdag’ was ze zo blij als een kermisvogel en wilde ze meteen een barbecue organiseren. Ze zocht aandacht, maar was geen dreiging”, pleitte Damen.

LEES OOK. Kipling-erfgename Mireille Gram belaagde dochters en ex-man ondanks contactverbod: “Ze hunkert naar aandacht”

Het parket vorderde vorige maand dertig maanden cel tegen Gram, haar advocaat vroeg een autonome probatiestraf met de voorwaarden dat Gram zich laat begeleiden, psychiatrische begeleiding zoekt en een contactverbod met haar foute vriend krijgt. Volgens de rechtbank is enkel een effectieve celstraf gepast.

“De feiten zijn bijzonder ernstig en getuigen van een verregaande normeloosheid. Beklaagde schond haar contactverbod en de voorwaarden van het elektronisch toezicht, dat is ontoelaatbaar”, zei de rechter. De rechtbank is ook van oordeel dat begeleiding onvoldoende impact gaat hebben. “Er is geen ruimte meer voor gunsten”, klonk het.

Gram werd woensdag veroordeeld tot dertig maanden effectieve gevangenisstraf.