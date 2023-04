Goudprijs profiteert van onzekerheid rond banken en nadert record

De goudprijs is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een jaar. De prijs voor het edelmetaal nadert zijn recordkoers.

Goud is dinsdag opnieuw naar 2.000 dollar per ounce (31,1 gram) gestegen, voor het eerst sinds maart 2022. Ook woensdag blijft het edelmetaal boven de 2.000 dollar noteren. Daarmee is het record uit augustus 2020 van 2.075,47 dollar binnen bereik.

De goudprijs wordt geholpen door de dalende dollar, wat beleggen in goud aantrekkelijker maakt. En in onzekere tijden - denk aan de geopolitieke spanningen en de recente bankencrisis - geldt goud als veilige haven voor beleggers. Meer vraag naar goud stuwt de prijs.

