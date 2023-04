België blijft vierde op FIFA-ranking, wereldkampioen Argentinië klimt naar eerste plaats

De Rode Duivels behouden in de nieuwe wereldranglijst van de wereldvoetbalbond FIFA die morgen/donderdag wordt bekendgemaakt de vierde plaats. Wereldkampioen Argentinië neemt de leiding over van Brazilië, dat naar nummer drie zakt en ook Frankrijk voor zich moet dulden.

België speelde sinds de publicatie van de huidige ranking, op 22 december meteen na het WK in Qatar, twee wedstrijden. Vorige maand wonnen Kevin De Bruyne en co hun eerste wedstrijd in de EK-voorronde met 0-3 van Zweden en versloegen vervolgens in een oefenduel in Keulen Duitsland met 2-3. Het waren tegelijk de eerste matchen onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, de opvolger van Roberto Martinez. De volgende wedstrijden staan half juni op het programma. In de kwalificaties voor Euro 2024 speelt België dan thuis tegen Oostenrijk (FIFA 32, op 17 juni) en op verplaatsing tegen Estland (FIFA 108, op 20 juni).

Argentinië mag zich, voor het eerst sinds 2017, opnieuw de nummer 1 van de wereld noemen. De wereldkampioen profiteert van het verlies van Brazilië in een oefenduel tegen Marokko om de eerste plaats over te nemen van de eeuwige rivaal. Ook vicewereldkampioen Frankrijk gaat de Goddelijke Kanaries voorbij. In de rest van de top tien zijn er geen verschuivingen. Na België volgen Engeland, Nederland, Kroatië, Europees kampioen Italië, Portugal en Spanje.