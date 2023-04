MR-voorzitter Bouchez neigt naar heruitgave van Zweedse coalitie met N-VA (maar zonder communautaire agenda)

De zogenaamde Zweedse coalitie (N-VA, MR, CD&V en Open VLD) was de voorganger van Vivaldi (liberalen, socialisten, groenen en CD&V). En die ploeg was “een pak efficiënter” dan de huidige regering, vindt Bouchez. “Het volstaat te kijken naar het aantal hervormingen dat onder Zweeds werd doorgevoerd en dat er vandaag niet van komt.”

Indien N-VA beslist een socio-economische koers te varen, dan zal de MR “zijn beste partner zijn.” Maar als de Vlaams-nationalisten er een communautair verhaal van willen maken, dan zal het zonder de Franstalige liberalen zijn, aldus Bouchez.

De Zweedse ploeg kwam in 2014 in haar regeerakkoord overeen dat de communautaire kwesties de volledige legislatuur onaangeroerd zouden blijven. Of dat voor N-VA voor herhaling vatbaar is, valt te betwijfelen. Voorzitter Bart De Wever liet al meer dan eens horen dat hij enkel naar onderhandelingen wil afzakken als het over het confederalisme gaat.