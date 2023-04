VRT krijgt 10.000 euro boete voor reclame tijdens live-uitzendingen

De Vlaamse mediawaakhond VRM heeft de VRT een boete opgelegd van 10.000 euro voor het uitzenden van reclame tijdens live-uitzendingen via VRT MAX en Sporza. De openbare omroep had eind vorig jaar al eens een waarschuwing gekregen voor die praktijk. Intussen is het uitzenden van die reclame gestopt.

De Vlaamse Regulator voor de Media struikelt over de commerciële boodschappen die de kijker te zien krijgt bij live-uitzendingen op het streamingplatform VRT MAX en op sporza.be. Volgens de VRM vallen die boodschappen onder de definitie van reclame, en dus onder de verbodsbepalingen in het Mediadecreet.

De VRT had in oktober vorig jaar al een tik op de vingers gekregen voor dezelfde commerciële boodschappen op VRT MAX. “Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het herhaalde karakter van een identieke inbreuk”, oordeelt de regulator. Die houdt er wel rekening mee dat de VRT het uitzenden van die reclame is gestopt, althans tot aan de uitspraak van de Raad van State in het annulatieberoep tegen de waarschuwing uit oktober.