UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin krijgt nieuw mandaat voor vier jaar

De Sloveen Aleksander Ceferin is woensdag herverkozen als voorzitter van de Europese Voetbalconfederatie (UEFA). Hij was de enige kandidaat op het UEFA-congres in het Portugese Lissabon en krijgt een nieuw mandaat van vier jaar.

De 55-jarige Ceferin leidt de organisatie als zevende voorzitter uit de geschiedenis sinds september 2016. De functie was vacant nadat de Fransman Michel Platini in opspraak was gekomen in een corruptieschandaal en moest aftreden. De Spanjaard Angel Maria Villar nam daarna ad interim over.

Begin 2019 werd Ceferin herverkozen aan het hoofd van de UEFA. De discrete en weinig charismatische advocaat speelde als voorzitter een grote rol in het verzet tegen de invoering van de Super League, de gesloten competitie voor Europese topploegen. De Sloveen durft ook voluit in te gaan tegen zijn FIFA-collega Gianni Infantino. Zo had hij scherpe kritiek op diens plannen voor de invoering van een tweejaarlijks WK, een idee dat uiteindelijk weer werd opgeborgen.

De komende weken liggen op de werktafel van Ceferin onder meer een hervorming van de regels voor de financial fair-play (met een invoering van een soort plafond voor spelerslonen, transfersommen en transfercommissies voor managers) en het nieuwe format van de Champions League (met 32 in plaats van 36 ploegen vanaf 2024-2025 en een eerste ronde in de vorm van een mini-kampioenschap).

© EPA-EFE

Ceferin haalt uit naar Super League

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft woensdag tijdens zijn speech op het UEFA-congres in Lissabon uitgehaald naar de Super League en maakt zich zorgen over het groeiend aantal investeerders in de voetbalsport.

Ceferin zei in zijn speech onder meer dat de voorstanders van de Super League in de tijdspanne van een paar maanden “veranderd zijn in een personage uit Roodkapje: een wolf vermomd als grootmoeder, klaar om je op te eten”.

“Maar niemand laat zich voor de gek houden. Want hier hebben we twee tegengestelde wereldbeelden. Cynisme boven moraliteit. Egoïsme boven solidariteit. We hebben hebzucht boven welwillendheid. Zelfabsorptie boven openheid naar anderen. Eigenbelang boven altruïsme. Schandelijke leugens boven de waarheid. Erfgenamen boven bouwers. Kartel boven meritocratie en democratie. Aandelenprijzen boven sportieve verdienste. Het streven naar winst boven het streven naar trofeeën,” aldus Ceferin.

De eerste poging om de Super League op te richten kwam er in 2021 op initiatief van twaalf clubs uit Engeland, Spanje en Italië maar het plan stortte al na enkele dagen in elkaar na felle kritieken en protesten van supporters. De UEFA dreigt ook met straffen voor de betrokken clubs. Real Madrid, Barcelona en Juventus brachten de zaak echter voor het Europees Hof van Justitie met het argument dat de UEFA niet het recht heeft om clubs die concurrerende competities vormen te bestraffen.

“We mogen nooit vergeten hoe kwetsbaar voetbal is”, benadrukt Ceferin. “De afgelopen jaren hebben we het Europese voetballandschap extreem zien veranderen. Clubs zijn opgekocht door investeringsfondsen, lokale identiteiten zijn verloren gegaan en de uitgaven swingen de pan uit. Bepaalde clubs worden geleid op een risicovolle, tot zelfs roekeloze manier die ingaat tegen alle logica en principes. We moeten de mythe ontkrachten dat de privatisering van het voetbal een onstuitbaar proces is. Het is een aanwezig gevaar, zoals we hebben gezien, maar samen kunnen en zullen we onvermijdelijk het tij van de geschiedenis keren. Voetbal is en blijft de sport van het volk.”

Nog geen beslissing over uitsluiting van Wit-Rusland

Wit-Russische teams mogen voorlopig blijven aantreden in competities van de Europese Voetbalconfederatie. Het Uitvoerend Comité van de UEFA heeft een mogelijke uitsluiting van Wit-Rusland besproken maar er zijn nog geen knopen doorgehakt, zo bevestigde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag in de marge van het UEFA-congres in Lissabon.

De bobo’s beslisten alleen dat Wit-Rusland niet langer het EK voor speelsters onder 19 jaar in 2025 mag organiseren. Verder zal de situatie opnieuw worden besproken tijdens de volgende zitting van het UC op 28 juni.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar mogen Russische teams niet langer deelnemen aan UEFA-competities. Daardoor ontbreken Russische ploegen in de Europese bekers en mag de nationale ploeg niet deelnemen aan de voorronde van het EK 2024. Onlangs pleitte een groep van zowat 100 Europarlementsleden ervoor eenzelfde sanctie op te leggen voor Wit-Rusland. “Ze weerspiegelen de Europese waarden niet en schaden de reputatie en het imago van de UEFA binnen de internationale gemeenschap”, klonk het. Wit-Russische ploegen zijn wel verplicht hun thuiswedstrijden op neutraal terrein en achter gesloten deuren te spelen.