Profwielrenner Lizzie Deignan schippert tussen de luiers en de koersfiets: “Ik dacht dat een gezin het einde van mijn carrière was”

In 2021 won Lizzie Deignan de Parijs-Roubaix Femmes. Dat was bijzonder. Niet alleen omdat het de eerste editie was voor vrouwen, Deignan was toen ook al twee jaar de trotse mama van dochtertje Orla. Met zoontje Shea (zes maanden) heeft de renster van Trek-Segafredo er intussen nog een kindje bij. Over de kasseien van Roubaix zal ze dit jaar niet dokkeren – Shea krijgt nog borstvoeding – maar in mei maakt de Britse haar comeback in het peloton in de Vuelta Femenina. Als moeder van twee. “Tijdens een wedstrijd denk ik nooit aan de kinderen.”