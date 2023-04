Franse president Macron op staatsbezoek in Peking: “Europa mag zich niet loskoppelen van China”

Europa mag zich op economisch vlak niet loskoppelen van China. Die boodschap heeft de Franse president Emmanuel Macron woensdag in Peking gebracht bij aanvang van een driedaags staatsbezoek. Hij beklemtoonde ook dat de Aziatische grootmacht een “belangrijke rol” kan spelen voor vrede in Oekraïne.

“We mogen ons niet loskoppelen, niet scheiden van China”, bepleitte Macron woensdagochtend op een ontmoeting met de Franse gemeenschap in de Chinese hoofdstad. Integendeel, Europa moet zich volgens het staatshoofd “met voluntarisme engageren om een handelsrelatie met China te blijven hebben”.

Terwijl de Verenigde Staten een steeds hardere koers tegen Peking varen en hun Europese partners onder druk zetten om hetzelfde te doen, blijft Macron net als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz of de Spaanse premier Pedro Sanchez hameren op dialoog. Zo staat de eerste dag van het bezoek in het teken van de culturele banden. Zo zal Macron met muzikant Jean-Michel Jarre en cineast Jean-Jacques Annaud in zijn zog een Frans-Chinees festival openen.

Donderdag heeft Macron, deels samen met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, een onderhoud met president Xi Jinping. Frankrijk blijft de hoop koesteren dat Xi zijn invloed bij de Russische president Vladimir Poetin zou aanwenden om vredesonderhandelingen voor het conflict in Oekraïne te bekomen. “Precies omwille van zijn nauwe relatie met Rusland kan China een belangrijke rol spelen” om “een weg naar vrede” te vinden, betoogde Macron.

Dat is tot dusver ijdele hoop gebleken. Peking stelt zich officieel neutraal op, maar veroordeelt de Russische invasie niet en Xi en Poetin hebben onlangs in Moskou hun alliantie als antiwesters front in de verf gezet. Het Chinese vredesplan voor Oekraïne wordt in het westen ook als partijdig aanzien en de Verenigde Staten en een aantal bondgenoten vrezen dat China uiteindelijk wapens zal leveren aan Rusland.