ECDC: “Vaccinatiecampagne bij ouderen komend najaar kan impact van Covid-19 verminderen”

Om de gevolgen van Covid-19 te milderen, zouden de Europese landen al plannen moeten maken voor een mogelijke voortzetting van de vaccinatiecampagne in het najaar. De inspanningen moeten gericht zijn op de bescherming van ouderen en andere kwetsbare groepen. Dat blijkt woensdag uit een rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) .

Volgens onderzoeksgegevens van ECDC is er een “aanhoudende SARS-CoV-2-overdracht” in de Europese landen. Vooral in de herfst en winter lopen ouderen en kwetsbare personen daardoor een verhoogd risico.

Een vaccinatieprogramma komend najaar dat gericht is op zestigplussers en kwetsbare groepen, zou tot 32 procent van de ziekenhuisopnames kunnen voorkomen, blijkt uit de wiskundige modellen van ECDC. De vaccinatiegraad moet dan wel hoog genoeg liggen. Als dit voorjaar bovendien nog een campagne bij de tachtigplussers wordt opgestart, kan dat zelfs oplopen tot 44 procent minder ziekenhuisopnames.

Het is aan alle landen zelf om, “rekening houdend met hun specifieke context”, te bepalen of ze bijkomende prikken willen aanbieden. Er blijven grote onzekerheden over toekomstige epidemiologische ontwikkelingen bestaan, beklemtoont ECDC.