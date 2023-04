Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi opgenomen op dienst intensieve zorgen met hartprobleem

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is opgenomen op de dienst intensieve zorgen van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Dat melden Italiaanse media.

De 86-jarige miljardair heeft de laatste jaren al langer fysieke problemen, en was afgelopen donderdag nog maar net uit het ziekenhuis ontslagen na een verblijf van vier dagen – officieel voor routineonderzoeken. Berlusconi onderging in 2016 een hartoperatie, overwon in het verleden ook al eens prostaatkanker, en raakte in 2020 besmet met het coronavirus.

Volgens het Italiaanse persagentschap AGI gaat het ditmaal om een hartprobleem, maar is de toestand van Berlusconi momenteel stabiel.

Berlusconi zit momenteel in de Italiaanse Senaat namens zijn partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de coalitie van premier Giorgia Meloni.