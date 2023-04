Steeds minder Delhaize-winkels dicht, stakingsbereidheid neemt af

Er waren woensdag, net als dinsdag overigens, 44 van de 128 eigen winkels van Delhaize dicht. De andere 84 waren open: alle 65 eigen winkels in Vlaanderen, 2 van de 22 in Brussel en 17 van de 41 in Wallonië. Ook de distributiecentra zijn open.

De directie van Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om haar 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. De vakbonden verzetten zich daartegen en voeren sindsdien acties in de winkels. Intussen duren die acties al bijna een maand. Het zwaartepunt van het protest ligt in Brussel en Wallonië, maar ook daar heropenen meer en meer eigen winkels van de keten.