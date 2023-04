Ooit werkte acteur Nabil Mallat (34) in een kledingwinkel op de Meir. Een toevallige ontmoeting met een talentscout veranderde zijn leven. Ondertussen zijn we een Ensor verder en schittert hij vanaf vrijdag in het nieuwe seizoen van Déjà Vu op Streamz. “Dat ik intussen word gevraagd vanwege mijn talent en niet meer vanwege mijn huidskleur, voelt erg goed aan.”