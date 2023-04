Op bezoek bij Tiktok-fenomeen Nadir de Arabier tijdens ramadan: “Ik ben beginnen bidden door mijn vrouw”

Nadir de Arabier is zijn naam op Tiktok, hij heeft 1,3 miljoen volgers en maandelijks meer dan 20 miljoen views. Met kookvideo’s, hier en daar wat maatschappijkritiek en satirische sketches over Arabische moeders weet Nadir Bendenia iedere maand viraal te gaan. Nu het ramadan is, laat hij ook dat deel van zijn leven zien. “Mijn leven is chaotisch, zonder geloof.”

“Goedemorgen, welkom!” Om kwart voor vijf in de ochtend opent Nadir Bendenia (31) de deur van zijn appartement. Gehuld in een groen-met-gouden kaftan, ook wel abaya of djellaba genoemd. En gesierd door een brede lach. Het opzeggen van de fajr, een ochtendgebed, zit er net op. “Het is mijn lievelingsgebed”, zegt de Tiktokker. “Het zorgt voor rust in mijn hoofd en lichaam. Eens je voorhoofd de grond raakt, voel je echt een ontlading.” Ontbijten doet hij tijdens de ramadan vóór dageraad. Met dadels, fruit en veel water.

Nadir Bendenia – op Tiktok dus alom bekend als Nadir de Arabier – is sinds december weer praktiserend. “Zonder het praktiseren van de islam, mijn geloof, is mijn leven chaotisch. Alles gaat dan stroef, alsof er blokkades zijn. Maar eigenlijk ben ik beginnen bidden door mijn vrouw. Zij heeft zich bekeerd en was meteen veel traditioneler dan ik.” Zoals hij het zelf zegt is hij nu: “Moslim in de eerste plaats, content creator in de tweede plaats. Tijdens mijn tijd hier ben ik vooral gefocust op het eeuwige leven hierna. Ik heb er alles voor over om mijn veilige plek in het hiernamaals te verdienen.”

Nadir heeft de Nederlandse nationaliteit – net als zijn vrouw, ze kregen pas hun tweede kindje. Vandaar dat zijn echtgenote rust verkiest en liever op de achtergrond blijft. Het gezin woont in Oost-Vlaanderen.

“Ik ben afgestudeerd als kok in Algerije”, zegt hij, terwijl hij in de keuken de meiraap, wortel en aardappelen op het vuur zet voor de shorba, een voedzame maaltijdsoep voor de avond. “Koken is een passie en was lang mijn beroep. Sinds ik fulltime content creator ben, vul ik mijn dagen zelf in en is het een hobby geworden. Het is gek hoe dat gewisseld is.” Een geurenmix van gember, koriander en ras el hanout vult de woning voor de rest van de dag.

Het geheime recept

Als Tiktokker is Nadir niet de eerste de beste. Sinds het begin van de pandemie is hij een gegeerd videomaker voor bedrijven als bol.com en Albert Heijn. “Ik ben begonnen op aanraden van mijn vrienden. Mijn eerste komische video is meteen viraal gegaan. Die ging over de zogezegde evolutie die je doormaakt als je in een Arabisch land gaat wonen. Sinds vorig jaar heb ik één miljoen volgers, daar had ik wel naar uitgekeken. Maar eigenlijk heeft mijn account het altijd wel goed gedaan. Ook nu ik meer verschillende filmpjes maak.”

Het geheime recept voor een succesvolle Tiktok volgens Nadir de Arabier? “Meegaan met trends, relevante hashtags gebruiken en consistent posten. En het helpt natuurlijk als je een goede kennis hebt van hoe het algoritme werkt.” En die kennis heeft hij. Zijn video’s worden maandelijks meer dan 20 miljoen keer bekeken. Al heeft dat volgens hem ook een nadeel: “Overal waar ik kom, word ik herkend, zelfs in het buitenland. Het klinkt stom, maar soms zou ik wel willen dat ik even onzichtbaar kon zijn.”

De iftar

Vijf minuten voor etenstijd zit het gezin Bendenia rond de met eten bedekte tafel, inclusief shorba. De zon is net onder gegaan. Nadir heeft dan al 15 uur niets meer gegeten of gedronken. “Ik heb eigenlijk nog niet echt honger. Omdat ik buiten de ramadan ook veel vast, is mijn lichaam het gewend.” Honger of niet, pas klokslag 20.22 uur neemt de content creator water en een dadel vast. Met het opzeggen van de dua – de smeekbede aan het begin van het gebed – verbreekt hij zijn vasten. “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah. Smakelijk.”